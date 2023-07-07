Путинист продолжает эпатировать публику, получая все больше критики.

Скандальный певец Филипп Киркоров, который не на шутку увлекся пластическими операциями, решился на перемены. Он кардинально изменил имидж и уже показал результат.

Как оказалось, Киркоров избавился от своей шевелюры. Он остриг свои выкрашенные волосы, оставив короткий "ежик". Судя по всему, эксперименты с цветом шевелюры привели к тому, что теперь певцу придется восстанавливать волосы.

Помимо этого, Киркоров мог решиться на новый шаг. Возможно, одиозный певец задумался о пересадке волос. Для такой операции нужно состригать всю длину.

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Сеть восприняла очередной эксперимент Киркорова со внешностью негативно. Такого от него никто не ожидал, несмотря даже на то, что в последнее время артист постоянно что-то в себе меняет. Комментаторы, обсуждая новый образ путиниста в сети, пишут:

"Седина в бороду, бес в ребро"

"Я такого от него не ожидала"

"Это уже край, он и не знает, что еще придумать".

Пластические операции Киркорова

Напомним, ранее Киркоров "засветил" изрезанный после пластики живот. Он избавился от лишнего веса, хирурги "слепили" ему кубики пресса. Однако на этом певец останавливаться не хочет.

Он отметил, что это еще далеко не финал. Шрамы его совсем не пугают, хотя в сети все эксперименты Киркорова регулярно высмеивают.

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