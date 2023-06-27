Российский музыкант не захотел хвастаться результатами пластики крупным планом, потому что стесняется больших шрамов.

Российский музыкант Филипп Киркоров, который поддерживает кровавую путинскую политику, неоднократно хвастался на публику результатами своих пластических операций. За последние несколько месяцев он уже дважды ложился под нож хирурга, чтобы сделать себе идеальный "стальной" пресс.

Сейчас в сети появилось видео, где Киркоров робко похвастался своим телом, однако крупным планом "светить" его не захотел, вероятно, стесняясь шрама. Но огромный след от хирургического вмешательства и так бросается в глаза.

Филипп заявил, что это еще не конец, и он еще планирует делать операции, чтобы вернуть себе молодое тело.

"Это не финал!" - убедил музыкант.

Позиция Филиппа Киркорова касательно войны в Украине

Киркоров, который до 2014 года часто приезжал в нашу страну сниматься, сегодня является одним из медийных пропагандистов. Он поддерживает кровавую войну, а также нередко выступает на путинских мероприятиях.

За это он внесен в украинский санкционный список - на территории нашей страны запрещены все шоу, программы, фильмы и сериалы с его участием.

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