Они с теплом относятся друг к другу.

Солистка рок-группы The Hardkiss Юлия Санина рассказала об отношениях с певицей Тиной Кароль, с которой у нее есть общая песня "Вільна".

Многие могли подумать, что артисты дружат, потому что они всегда с теплом друг о друге отзываются, они вместе танцевали на "Танцах со звездами", записывали общую песню, несколько раз вместе выступали на концертах, а позже Санина и вовсе заняла место Кароль на "Голосі країни".

Однако, как оказалось, девушки - не подружки. Санина в шоу "Пекельні борошна" рассказала, что они с Тиной просто хорошие знакомые.

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"Мы хорошие знакомые, скажем так. Артисткам вообще очень тяжело дается дружба. Я чувствую к ней теплоту и она ко мне. Списываемся", – поделилась Юлия.

Стоит отметить, что у Саниной есть татуировка на руке, где изображена она с Тиной Кароль. Эту тату она сделала после выхода их песни "Вільна", которая к тому же стала саундтреком к сериалу "Віддана".

Напомним, ранее Тина Кароль трогательно поздравила сына с 15-летием.

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