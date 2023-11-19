Парень отмечает свой день рождения.

Украинская поп-звезда Тина Кароль поздравила своего сына Вениамина с днем рождения. Сегодня, 19 ноября, мальчику исполнилось 15 лет. Он как две капли воды похож на своего покойного отца Евгения Огира.

На своей странице в Instagram Кароль написала, что ее сын - главная инвестиция. По ее словам, она вкладывает в него все, что имеет и все, что может.

"Каждая мать возлагает все надежды на своих детей, и я – не исключение. Все лучшее, что имею и могу, вкладываю в тебя. Ты – самая большая инвестиция моей жизни, такой взрослый, уже 15", - написала Кароль.

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Также она пошутила о том, что не знает, как будет реагировать на девушку Вениамина, когда он приведет ее знакомится с ней.

"Как тебя кому-нибудь отдать впоследствии. Ох, девушки. Остерегайтесь свекрови", - добавила Кароль.

Личная жизнь Тины Кароль

Тина Кароль была замужем за своим продюсером Евгением Огиром. В браке у них родился сын Вениамин, который последние годы живет и учится в Лондоне. После смерти Огира от рака желудка Тина долго не могла прийти в себя.

О ее личной жизни сейчас наверняка ничего неизвестно. Поговаривают, что у нее роман с танцором Дмитрием Жуком, однако ни он, ни она это не комментируют.

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