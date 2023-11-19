Украинская поп-звезда Тина Кароль поздравила своего сына Вениамина с днем рождения. Сегодня, 19 ноября, мальчику исполнилось 15 лет. Он как две капли воды похож на своего покойного отца Евгения Огира.
На своей странице в Instagram Кароль написала, что ее сын - главная инвестиция. По ее словам, она вкладывает в него все, что имеет и все, что может.
"Каждая мать возлагает все надежды на своих детей, и я – не исключение. Все лучшее, что имею и могу, вкладываю в тебя. Ты – самая большая инвестиция моей жизни, такой взрослый, уже 15", - написала Кароль.
Также она пошутила о том, что не знает, как будет реагировать на девушку Вениамина, когда он приведет ее знакомится с ней.
"Как тебя кому-нибудь отдать впоследствии. Ох, девушки. Остерегайтесь свекрови", - добавила Кароль.
Личная жизнь Тины Кароль
Тина Кароль была замужем за своим продюсером Евгением Огиром. В браке у них родился сын Вениамин, который последние годы живет и учится в Лондоне. После смерти Огира от рака желудка Тина долго не могла прийти в себя.
О ее личной жизни сейчас наверняка ничего неизвестно. Поговаривают, что у нее роман с танцором Дмитрием Жуком, однако ни он, ни она это не комментируют.