Мужчина уже прошел обучение.

Украинский музыкант Дмитрий Мазуряк, который является участником группы KAZKA, пополнил ряды ВСУ.

Эту новость сообщил сегодня, 28 июня, сам артист в своем Instagram. Оказалось, что 26-летний мужчина служит уже второй месяц, однако не спешил говорить об этом публично.

"С Днем Конституции. Статья 65. Конституции Украины. Защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины, почитание ее государственных символов является обязанностью граждан Украины. Граждане отбывают военную службу в соответствии с законом. Поэтому живу, как книга пишет. Уже второй месяц я в Вооруженных Силах Украины. Прошел обучение. О службе чуть позже", - написал Дмитрий и показал фото в военной форме.

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Также он добавил, что пока не знает, сможет ли дальше выступать с группой KAZKA. Однако, по его словам, все покажет время.

"Относительно концертов - пока ничего не могу обещать, но думаю еще увидимся. Служу Украинскому народу", - отметил Мазуряк.

Напомним, недавно известная украинская актриса Мария Агапитова пополнила ряды ВСУ. 29-летняя девушка рассказала, что хотела пойти на фронт еще в начале войны, но тогда ей отказали.

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