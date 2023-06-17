Певица рассказала, что у нее был непростой период.

Украинская певица Настя Каменских откровенно рассказала, что у нее были проблемы с алкоголем. Она много пила, хотя раньше очень редко употребляла спиртные напитки.

"У меня был тяжелый этот год, было много алкоголя... Надо было забыться. Алкоголь что дает? Не дает тебе куда-то улететь. Его было много", - признала Каменских в интервью Маше Ефросининой.

По словам певицы, она прошла через все этапы. Каменских анализировала свое состояние, все пережитое она хочет "излить" в музыке. Звезда считает, что может поделиться с людьми своим опытом, чтобы предостеречь их от проблем с алкоголем.

Сейчас же Каменских уже почти отказалась от вредной привычки. Она говорит, что не хочет пропускать важные моменты жизни, а алкоголь этому мешал.

"Сейчас я очень-очень редко пью. Потому что я наоборот хочу быть тут, в этом месте. Я не могу пропустить каждую улыбку человека на концерте, каждую обнимашечку с ребенком, я не могу. Мне хочется трезвости, потому что я хочу наслаждаться", - призналась Каменских.

Настя Каменских - последние новости

Недавно Каменских честно рассказала об отношениях с Потапом. Она прокомментировала слухи о разводе с мужем, а также вспомнила, как они пережили разлуку.

Кроме этого, недавно певица признала, что набрала лишний вес. Она рассказала, почему поправилась, а также отметила, что нравится себе даже сейчас.

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