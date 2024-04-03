Однако певица проигнорировала его пост.

Вокруг брака продюсера Потапа и певицы Насти Каменских ходит много слухов. Поговаривают, что пара давно рассталась, но не хочет пока это озвучивать.

Например, блогер Богдан Беспалов рассказывал, что Потап сходит с ума от экс-подруги Насти - Ане Андрийчук, которая к то му же была первой супругой Алексея Завгороднего. А Каменских, по его словам, уже давно нашла нового мужчину и живет с ним в Испании.

Однако ни Потап, ни Каменских эту информацию не комментировали. При этом сейчас продюсер выкатил пост, в котором публично обратился к своей супруге и заинтриговал поклонников.

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На своей странице в Instagram он обнародовал кадр из нового клипа Насти и написал "Не бросай меня!"

Стоит отметить, что Каменских проигнорировала этот пост. Она не оставила ни комментарий, ни лайк.

При этом недавно артистка поделилась фотографией, сделанной на кухне. В кадре был и Потап. Однако наверняка неизвестно, они до сих пор вместе или нет.

Напомним, ранее появилась информация о внезапной смерти Потапа. Артист посмеялся над этим, из-за чего его захейтили в сети. Позже он вышел на связь и успокоил своих поклонников.

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