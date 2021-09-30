Украинская певица, известная как Jerry Heil, заинтриговала поклонников новым видео со съемок шоу.
Ролик она опубликовала в своем Instagram с загадочной подписью:
"Вчера он постучал и в мою дверь… Узнали? Догадались теперь, о каких съемках я говорила?".
Далеко не все подписчики узнали, что это ведущий шоу "Холостячка" Григорий Решетник. На ролике он стучит в дверь, пока Jerry стоит на балконе.
Читайте также"Родители – в шоке": украинская певица заинтриговала поклонников "свадебными" фото"Янукович вернулся?", "Зеленский?", "Это Межигорье?" – задавались вопросами в комментариях.
Другие догадались и отмечали: "Если ты будешь Холостячкой, то это будет первый и единственный сезон, который я посмотрю", "Ищут новую Холостячку. И ты одна из самых знаменитых и тех, что на слуху".
Как известно, на данный момент главной героиней самого романтического шоу страны "Холостячка-2" является известная украинская певица и участница "Евровидения" Злата Огневич.
А Jerry Heil не так давно женилась сама на себе.
Вас также могут заинтересовать новости