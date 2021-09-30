На опубликованном ролике в дверь исполнительницы постучался ведущий шоу Григорий Решетник.

Украинская певица, известная как Jerry Heil, заинтриговала поклонников новым видео со съемок шоу.

Ролик она опубликовала в своем Instagram с загадочной подписью:

"Вчера он постучал и в мою дверь… Узнали? Догадались теперь, о каких съемках я говорила?".

Далеко не все подписчики узнали, что это ведущий шоу "Холостячка" Григорий Решетник. На ролике он стучит в дверь, пока Jerry стоит на балконе.

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Другие догадались и отмечали: "Если ты будешь Холостячкой, то это будет первый и единственный сезон, который я посмотрю", "Ищут новую Холостячку. И ты одна из самых знаменитых и тех, что на слуху".

Как известно, на данный момент главной героиней самого романтического шоу страны "Холостячка-2" является известная украинская певица и участница "Евровидения" Злата Огневич.

А Jerry Heil не так давно женилась сама на себе.

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Автор: Катерина Шварц