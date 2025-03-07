Неизвестный оставил надпись возле двери, в которой раскрыл причину поджога.

В Москве подожгли дверь квартиры известного российского рэпера Noize MC, который с 2014 года осуждает путинский режим, и в июне прошлого года выступал на концерте в футболке с надписью "Азов". Российские СМИ распространили видео, на котором видны последствия поджога.

На кадрах видно, что неизвестный, лицо которого не разглядеть, обливает жидкостью двери в многоквартирном доме, после чего поджигает их. Как следствие, вспыхнул огонь. Рядом с дверью он оставил надпись: "Привет врагу и предателю Ване Noize MC от Пианиста".

Как сообщает пропагандистское издание "Известия", "Пианист" - это неизвестный, который устроил уже серию поджогов в столице страны-агрессора. В комментарии российским журналистам он отметил, что причиной для поджога стало выступление исполнителя в футболке с надписью "Азов".

Организатор поджога заявил, что эта надпись - это "символика украинского батальона", и поэтому решил таким образом отомстить артисту за поддержку Украины. На самом же деле, как видно на фото, на одежде изображен бывший поезд "Азов" сообщением Киев - Мариуполь.

Жители дома, где произошел поджог, отметили, что в этой квартире живет девушка рэпера. Сам он, как известно, покинул Россию в начале полномасштабного вторжения.

Отметим, что в конце февраля подобный инцидент произошел и с участником группы "Би-2" Левой. Неизвестные подожгли дверь его московской квартиры, оставив надпись "привет от Пианиста".

Впервые свою позицию относительно войны в Украине Noize MC продемонстрировал в 2014 году. Тогда он выступил на фестивале "Запад" с флагом Украины. В сентябре 2019 года исполнитель выпустил трек, в котором раскритиковал Кремль и Путина. После начала полномасштабного вторжения Noize MC не прекращает поддерживать Украину. 18 ноября 2022 года Минюст РФ внес музыканта в список "иноагентов".

Напомним, ранее Noize MC поддержал операцию ВСУ в Курской области. Исполнитель рассказал о своих родных, которые живут в Белгороде.

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