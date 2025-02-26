Мужчина пока не комментировал этот инцидент.

Стало известно, что в Москве подожгли дверь квартиры солиста российской группы "Би-2" Леве, который с начала полномасштабной войны осудил вторжение РФ и кровавый режим Кремля.

Видео с места происшествия опубликовали в Telegram-канале росСМИ. Заметно, как кто-то подходит к двери и зажигалкой поджигает ее.

"На стене рядом с квартирой написали "Привет врагу и предателю Леве от Пианиста". Это был "подарок на 23 февраля". Лева, который всю жизнь зарабатывал в России, но как началась война - сбежал и начал финансировать ВСУ, подставил бизнес своего коллектива", - написали росСМИ.

К слову, сам музыкант пока не комментировал этот инцидент.

Что известно о позиции группы "Би-2"

С начала полномасштабной войны участники группы "Би-2" выехали из страны-агрессора. Причиной отъезда стали "политические взгляды и проблемы с концертной деятельностью". Позже появилась информация, что группе "Би-2" хотят запретить въезд в Россию.

Напомним, ранее лидер российской группы "Би-2" Лева назвал сумму, которую отправил на ВСУ.

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