Трогательным исполнением гимна Украины поразила певица NK.

29 июня в Швейцарии на стадионе Stade de la Tuilière прошел очередной благотворительный матч из серии Match for peace #StopWarInUkraine при содействии 1+1 media. Так, соперниками ФК "Динамо Киев" стал клуб "Лозанна Спорт". Матч завершился со счетом 0:2 в пользу швейцарцев.

В начале матча на футбольное поле игроки вышли в сопровождении детей-сирот "Центра социальной поддержки детей и семей "Крылья надежды" города Мариуполь. У них нет самого дорогого - родителей, поэтому больше всего, в чем они нуждаются - это в мирном небе, заботе и положительных эмоциях.

Уже традиционно гостей стадиона и телезрителей ждало выступление украинских артистов. Трогательным исполнением гимна Украины поразила певица NK. Ее выступление стало настоящим праздником для детей, находившихся на трибунах.

В перерыве KOLA спела песню "Чи разом", которая сейчас возглавляет все украинские чарты и бьет рекорды по прослушиванию. В конце матча участница "Голоса страны" Инесса Грицаенко и KOLA исполнили культовую композицию, ставшую гимном пацифизма, — Imagine Джона Леннона.

Ведущей художественной части мероприятия стала Иванна Онуфрийчук, комментировали матч для украинских зрителей Александр Золотогорский и Александр Мельниченко.

Этим матчем команда стремилась обратить внимание на драматические события, произошедшие в городе Кременчуг, и выступила против террористических действий рф на территории Украины. Сами футболисты и немало посетителей пришли на стадион в футболках с надписью Pray for Kremenchuk.

В рамках проекта продолжается целевой сбор через глобальную платформу UNITED24 для приобретения рентген-аппаратов С-арки для лечения пострадавших в результате войны рф в Украине людей. Присоединиться к сбору может каждый желающий, перейдя на платформу и перечислив донат на любую сумму от 5$.

Событие было организовано благодаря благотворительному фонду братьев Суркис и футбольному клубу "Динамо Киев". Особую благодарность организаторы выражают посольству Украины в Швейцарской Конфедерации и лично Послу Украины — Артему Рыбченко. Всего в рамках благотворительных матчей "Динамо" собрано уже более 35 млн грн благотворительных средств.

Проект реализуется при содействии Министерства иностранных дел Украины, Министерства молодежи и спорта и Министерства культуры и информационной политики Украины. Соорганизатором благотворительного тура является Максим Радуцкий.

Организацией выступлений и художественной концепцией мероприятий занимается команда 1+1 media, режиссерами мероприятия стали TRI Directions — Наталья Лысенкова, Наталья Ровенская и Мария Григоращенко, известные своими постановками для всемирно известных артистов.

Все финансовые расходы в рамках проекта покрывает футбольный клуб "Динамо Киев".