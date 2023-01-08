Они обменялись любезностями в адрес друг друга.

Народная артистка Украины Нина Матвиенко записала видеообращение главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, в котором призналась ему в любви.

Она сказала, что очень любит Залужного, гордится им и даже вышла бы за него замуж, если бы была немного младше.

"Дорогой Валерий Федорович, я вас очень люблю. Я горжусь вами. Я каждую страничку пересматриваю, где вы говорите. Я не знаю почему, но вы мне стали очень близки. Если бы я была немножко младше, я бы вышла за вас замуж. Но я выхожу замуж за вашу любовь к родине, за вашу мудрость. За то, что вы любите сегодня наших ребят, за то, что вы им сегодня помогаете", – сказала Матвиенко.

Видео дня

Залужный отреагировал на такое приятное видео и поблагодарил Нину Митрофановну за поддержку. Он сказал, что она - большая молодец, и что именно таких людей ВСУ защищают от российских оккупантов.

Валерий Залужный - краш украинок

С начала полномасшатбного вторжения России в Украину Валерий Залужный стал любимчиком миллионов, а его архивное фото просто подорвало сеть.

В молодости он был нереальным красавчиком, а с годами стал еще лучше. Именно под его руководством ВСУ дают героический отпор "второй армии мира".

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