Melovin признался, что видит много недостатков в Украине.

Известный украинский певец Melovin признался, почему в свое время не уехал за границу, хотя у него была возможность. Исполнитель назвал причины, по которым остается в Украине.

У Melovin, как и у большинства украинских артистов, во время войны есть возможность выезжать за границу и гастролировать по миру. По словам артиста, последний раз он пересекал границу в мае 2024 года. Как многие звезды, бежавшие из Украины, он мог также не возвращаться на родину, однако он не видит своей жизни за рубежом.

"Столько раз мог остаться там. Я очень много гастролировал в Европе. Мы собирали огромные суммы, привозили сюда, в Украину. И поверьте, много возможностей было остаться там, учитывая перспективы европейской аудитории с Евровидения. Мог бы остаться и творить дальше свою музыкальную карьеру. Но я никуда не убегаю. Мне нравится, я люблю эту страну", - поделился Melovin.

В то же время артист не скрывает, что, по его мнению, в Украине есть немало недостатков, которых за рубежом нет. Однако часто, считает певец, европейские страны идеализируют, хотя они таковыми не являются. Есть и моменты, которые Melovin нравятся в Украине. Именно они, собственно, и "держат" исполнителя здесь.

"Да, у нее (Украины - УНИАН) есть свои вопросы, есть своя ментальность, у нее есть свои проблемы, как и у любой страны Европы. Но мне нравятся эти люди, мне нравится здесь воздух, мне нравится ездить выступать и для европейской аудитории, и привозить какую-то помощь, если это возможно сделать. Потому что там сейчас донатят намного больше. Кто бы что ни говорил, что сама тема Украины понемногу стихает, но люди все равно чувствуют какую-то индустриальную потребность помочь, если ты сможешь их попросить об этом, конечно. Мне так комфортно", - добавил знаменитость.

В дополнение, Melovin указал, что ему разрешено покидать Украину во время войны на определенное количество дней. Он, по его словам, еще ни разу не просрочил это время.

"Я за границей не был больше шести дней. Я приехал туда, залпом все и мы возвращаемся обратно. Ни разу не проштрафились с конечной датой пребывания", - подытожил артист.

Напомним, ранее Melovin впервые рассказал об измене любимого человека. Артист поделился, как пережил сложный период.

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