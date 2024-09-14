Артист разозлился на женщину, которая мешала проводить ему концерт.

Украинский певец Melovin, он же Константин Бочаров, грубо послал зрительницу прямо во время концерта. Женщина была пьяной и пыталась сорвать выступление исполнителя.

Инцидент произошел на днях в Днепре. Одна из зрительниц пришла на концерт в нетрезвом состоянии и начала выкрикивать нецензурные слова. Она оскорбительно высказывалась в сторону артиста. Melovin это услышал, остановил свое выступление и обратился к женщине, но та не обращала внимания на певца и продолжала оскорблять и перебивать его.

Сначала знаменитость пытался спокойно объяснить зрительнице, что ее поведение является некорректным во время концерта. Он сказал: "Извините, я сильно вас слышу здесь, вы мне сильно мешаете". Но, когда женщина не отреагировала на его слова и продолжила кричать, Melovin поставил зрительницу на место, послав ее. Присутствующие поддержали кумира бурными аплодисментами.

В своем TikTok певец поделился видео, на котором сняли его словесную перепалку со зрительницей. В подписи он призвал поклонников не срывать концерты и уважать других:

Обо всем, или ни о чем?.... Уважайте других, тогда и вас будут уважать! Если есть, что рассказать - идите к специалистам, они выслушают, помогут и сделают вас счастливее, если вы сами того захотите. А главное - без вреда для других. Всех обнял! Крепко! До встречи на концертах и помните! Не умеешь пить - не пей. А если пьешь, то хорошо закусывай.

К слову, подобный инцидент произошел и на концерте у Верки Сердючки. Во время ее выступления, кстати, также в Днепре, одна из поклонниц начала нецензурно выражаться. Артистка сразу отреагировала на это и пригрозила женщине, если та не успокоится, то ее выведут из зала.

Напомним, ранее Melovin рассказал, как воспринимает русский язык и музыку во время войны. Артист отметил, что поступки некоторых украинцев непонятны для него.

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