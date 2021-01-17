Николь Шерзингер сейчас отдыхает на островах Теркс и Кайкос.

Известная певица Николь Шерзингер отправилась в отпуск на острова Теркс и Кайкос.

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Она часто делится с поклонниками фотографиями с отдыха. В этот раз она сверкнула сочными ягодицами в бикини. Стоит отметить, что у 42-летней певицы идеальная фигура, за которой она следит.

Кроме того, интересно еще и то, что Николь надела раздельный купальник с леопардовым принтом. Такие бикини сейчас на пике популярности. Они устроили настоящий бум среди звезд.

Кто такая Николь Шерзингер:

Полное имя звезды Николь Прасковья Еликолани Валиенте Шерзингер

Родилась в семье католиков. Отец Николь - филиппинец, а мать - наполовину украинка, наполовину гавайка. Вела также актерскую деятельность

Была участницей группы «Pussycat Dolls»

В 2007 году Николь попробовала себя как сольная певица

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Автор: Диана Могилевич