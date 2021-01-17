Николь показала фигуру / instagram.com/nicolescherzinger
Известная певица Николь Шерзингер отправилась в отпуск на острова Теркс и Кайкос.
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Она часто делится с поклонниками фотографиями с отдыха. В этот раз она сверкнула сочными ягодицами в бикини. Стоит отметить, что у 42-летней певицы идеальная фигура, за которой она следит.
Кроме того, интересно еще и то, что Николь надела раздельный купальник с леопардовым принтом. Такие бикини сейчас на пике популярности. Они устроили настоящий бум среди звезд.
Николь показала фигуру / instagram.com/nicolescherzinger
Кто такая Николь Шерзингер:
- Полное имя звезды Николь Прасковья Еликолани Валиенте Шерзингер
- Родилась в семье католиков. Отец Николь - филиппинец, а мать - наполовину украинка, наполовину гавайка. Вела также актерскую деятельность
- Была участницей группы «Pussycat Dolls»
- В 2007 году Николь попробовала себя как сольная певица
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