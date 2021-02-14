Украинский телеведущий Никита Добрынин и его супруга, блогер Даша Квиткова ждут первенца. В честь этого пара решила устроить гендерное пати, на котором и рассекретила пол будущего ребенка.

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На видео, опубликованном в Instagram, Даша и Никита лопают огромный черный шар, внутри которого синее конфетти. Таким образом стало понятно, что у них родится сын. Молодожены очень обрадовались этой новости, они обнялись и поцеловались.

"Ура, это чудо", "Кайф", "Мальчик - это круто", "Реакция Никиты - победитель", "Я так и думала, что будет мальчик", - пишут фанаты.

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Автор: Диана Могилевич