цей матеріал доступний українською

Ники Минаж - беременна: певица показала фото на последних сроках

18:50, 20 июля 2020
Звезды
48 0
Ники беременна / instagram.com/nickiminaj

Читайте такжеМодель Джиджи Хадид впервые показала беременный животик

В 2019 году звезда вышла замуж за своего друга детства Кеннета Петти, с которым начала встречаться в 2018 году. Сейчас пара ждет появления на свет своего первенца.

"Люблю. Свадьба. Коляска. Переполнена волнением и благодарностью. Спасибо всем за хорошие пожелания", - написала звезда.

Ники показала фото / instagram.com/nickiminaj

Как сообщал УНИАН, Кэти Перри рассказала о скачке веса и самочувствие на последних неделях беременности.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter