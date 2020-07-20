Ники Минаж - беременна: певица показала фото на последних сроках

Известная певица беременна первенцем.

Известная певица Ники Минаж находится на последних месяцах беременности.

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В 2019 году звезда вышла замуж за своего друга детства Кеннета Петти, с которым начала встречаться в 2018 году. Сейчас пара ждет появления на свет своего первенца.

"Люблю. Свадьба. Коляска. Переполнена волнением и благодарностью. Спасибо всем за хорошие пожелания", - написала звезда.

Как сообщал УНИАН, Кэти Перри рассказала о скачке веса и самочувствие на последних неделях беременности.

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