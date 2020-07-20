Ники Минаж - беременна: певица показала фото на последних сроках
18:50, 20 июля 2020Звезды
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Известная певица беременна первенцем.
Ники беременна / instagram.com/nickiminaj
Известная певица Ники Минаж находится на последних месяцах беременности.
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В 2019 году звезда вышла замуж за своего друга детства Кеннета Петти, с которым начала встречаться в 2018 году. Сейчас пара ждет появления на свет своего первенца.
"Люблю. Свадьба. Коляска. Переполнена волнением и благодарностью. Спасибо всем за хорошие пожелания", - написала звезда.
Ники показала фото / instagram.com/nickiminaj
Как сообщал УНИАН, Кэти Перри рассказала о скачке веса и самочувствие на последних неделях беременности.
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