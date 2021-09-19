Танцовщица раскритиковала украинские больницы.

Украинская танцовщица Илона Гвоздева, которая на "Танцах со звездами" привела к победе комика Игоря Ласточкина, пожаловалась на украинские больницы.

"Есть деньги - живи. Нет денег - умри. Примерно такое ужасное положение сейчас в нашей стране. Вчера я прочувствовала на себе и своём ребёнке всю нашу систему оказания первой неотложной помощи и почувствовала себя первый раз в жизни беспомощной в нашей стране! Жутко, когда осознаёшь, что на тебя наплевать всем, кроме тебя самой, что здоровье твоих детей только в твоих руках и воле Божьей, что уровень медицинского образования низкий и наши специалисты в сфере медицины обозлены и недовольны своей жизнью, но при этом все равно продолжают работать и с важным видом делают свою "нелюбимую", "не достойную оплаты" работу", - говорит Гвоздева.

Также она добавила, что сейчас специалисты умеют только бумажки перекладывать, а не оказывать квалифицированную медпомощь. По ее словам, медсестры даже не умеют ставить катетеры и позволяют себе кричать на родителей детей.

"Страшно видеть молодых специалистов на службе скорой помощи, которые только бумажки умеют заполнять, медсестёр, которые не умеют ставить катетеры, общаться с врачами, которые кричат на тебя с лозунгом "Мамаша, куда вы смотрели, что ребёнка довели до такого состояния" и этот список бесконечный", - добавила танцовщица.

Кроме того, она рассказала, что люди без денег сейчас почему-то не заслуживают особого внимания.

"Страшно, что если у тебя нет денег, связей и статуса - ты практически не человек и ты не заслуживаешь достойного отношения, внимания и оказания помощи. Я прошу Владимира Зеленского и Елену Зеленскую обратить внимание на детские медицинские учреждения и обратить внимание всех влиятельных лиц нашей страны на эту глобальную проблему", - подытожила Гвоздева.

Илона Гвоздева - украинская танцовщица и хореограф, которая в 2009 году принимала участие в танцевальном телевизионном проекте "Танцуют все 2". Там она вошла в тройку лучших танцовщиц Украины.

В 2011 году впервые приняла участие в проекте "Танцы со звездами". Партнером Илоны стал Александр Кривошапко. В 2018 году на паркет она вышла с шоуменом Игорем Ласточкиным. 25 ноября пара победила в шоу "Танцы со звездами-2018".

Илона замужем и воспитывает дочь Валерию и сына Доминика.

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Автор: Диана Могилевич