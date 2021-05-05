Певица предстала в ярком образе.

Украинская певица, тренер шоу "Голос страны" Надя Дорофеева опубликовала в Instagram новую фотографию.

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На снимке она позирует на полу в черном мини-платье и синих босоножках на высоком каблуке. Стоит отметить, что звезда обладает стройной фигурой и с радостью ее показывает.

"Нереальная", "Кайф", "Красота какая", "Это просто вау", "Ты - идеал", - пишут фанаты в комментариях.

Отметим, полный выпуск шоу "Голос страны" вы можете посмотреть на 1+1 video.

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Автор: Диана Могилевич