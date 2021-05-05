Дорофеева показала яркий образ / instagram.com/nadyadorofeeva
Украинская певица, тренер шоу "Голос страны" Надя Дорофеева опубликовала в Instagram новую фотографию.
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На снимке она позирует на полу в черном мини-платье и синих босоножках на высоком каблуке. Стоит отметить, что звезда обладает стройной фигурой и с радостью ее показывает.
"Нереальная", "Кайф", "Красота какая", "Это просто вау", "Ты - идеал", - пишут фанаты в комментариях.
Дорофеева показала яркий образ / instagram.com/nadyadorofeeva
Отметим, полный выпуск шоу "Голос страны" вы можете посмотреть на 1+1 video.
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