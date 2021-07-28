Пара сыграла свадьбу в рамках рекламной кампании.

На днях всю Украину облетела новость о неожиданной свадьбе украинского телеведущего Богдана Юсипчука и финалистки 11 сезона романтического реалити "Холостяк" Юлии Бельченко.

В своих инста-сториз "молодожены" публиковали видео с церемонии, а также обнародовали несколько совместных снимков в свадебных нарядах, добавив к ним "сердечки". При чем интригу они держали до последнего, и никто из поклонников даже не подозревал, что "влюбленные" собираются пожениться. И, конечно, их обвинили в хайпе.

Спустя один день Юля и Богдан таки признались, что свадьба была постановочной. Оказывается, они устроили это шоу в рамках рекламной кампании новой локации для праздников.

Также они отметили, что снимались не за деньги, а просто помогали подруге. Юля отметила, что хоть торжество было и не настоящим, но она верит, что если устроить репетицию свадьбы, то можно в течение двух лет реально выйти замуж.

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"Зачем эта свадебная церемония? Как вы уже догадались, это открытие новой свадебной локации в Киеве. Мы с Богданом согласились принять участие и продемонстрировать какой может быть свадьба на крыше. К тому же, я хотела почувствовать себя невестой. А Богдан - избавиться от страха женитьбы", - написала Юля в Instagram.

"Все знают, что у меня образ Холостяка. Я реально боялся (в прошлом) свадеб. Мне нужно было бороться с этим. Лучшее решение побороть страх - сделать то, что близится (парни, не так страшен он, как его рисуют, вперёд)", - добавил Юсипчук.

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Автор: Диана Могилевич