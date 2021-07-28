На днях всю Украину облетела новость о неожиданной свадьбе украинского телеведущего Богдана Юсипчука и финалистки 11 сезона романтического реалити "Холостяк" Юлии Бельченко.
В своих инста-сториз "молодожены" публиковали видео с церемонии, а также обнародовали несколько совместных снимков в свадебных нарядах, добавив к ним "сердечки". При чем интригу они держали до последнего, и никто из поклонников даже не подозревал, что "влюбленные" собираются пожениться. И, конечно, их обвинили в хайпе.
Спустя один день Юля и Богдан таки признались, что свадьба была постановочной. Оказывается, они устроили это шоу в рамках рекламной кампании новой локации для праздников.
Также они отметили, что снимались не за деньги, а просто помогали подруге. Юля отметила, что хоть торжество было и не настоящим, но она верит, что если устроить репетицию свадьбы, то можно в течение двух лет реально выйти замуж.
Читайте также"Сделаю сюрприз": Пэрис Хилтон рассказала правду о своей беременности
"Зачем эта свадебная церемония? Как вы уже догадались, это открытие новой свадебной локации в Киеве. Мы с Богданом согласились принять участие и продемонстрировать какой может быть свадьба на крыше. К тому же, я хотела почувствовать себя невестой. А Богдан - избавиться от страха женитьбы", - написала Юля в Instagram.
"Все знают, что у меня образ Холостяка. Я реально боялся (в прошлом) свадеб. Мне нужно было бороться с этим. Лучшее решение побороть страх - сделать то, что близится (парни, не так страшен он, как его рисуют, вперёд)", - добавил Юсипчук.
Вас также могут заинтересовать новости:
- "Воткнули кинжал": Юля "Зайка" прокомментировала финальное решение Михаила Заливако
- Два аборта, наркозависимость и попытка суицида: порнозвезда с "Холостяка 11" рассказала о тяжелой судьбе
- Юля "Зайка" рассказала, был ли у нее секс с Заливако на "Холостяке"
- "Вы сейчас ох**неете": признанный самым красивым мужчиной мира украинец решил жениться (фото)
- Невеста - Юля "Зайка": Богдан Юсипчук рассекретил свадьбу с финалисткой "Холостяка" (фото)