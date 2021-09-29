Мишель Андраде предстала в откровенных образах.

Украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде снялась для мужского глянца. Девушка появилась на обложке легендарного журнала Playboy.

"Почему бы во вторник не устроить немного пожара?", - поинтересовалась у подписчиков девушка.

Отметим, Мишель предстала в кожаном костюме, а жакет она и вовсе надела на голое тело. На некоторых кадрах певица прикрывает обнаженную грудь пиджаком, но есть и те, где ее пикантную часть тела просто заклеили.

"Мама Мия", "Бомба-ракета", "Огонь", "Каменских укусила?", "Ты очень хороша", "Это слишком горячо", - пишут поклонники.

Читайте такжеAlyona Alyona впервые засветила своего бойфренда и рассказала о "сложной" жизни с ним (фото)Кто такая Мишель Андраде

Мишель Андраде - украинская певица и телеведущая. Поёт на испанском, украинском, русском, английском и португальском языках.

2 ноября 2017 года вышел первый сольный видеоклип Андраде на песню "Хватит свистеть". Автором песни стал Алексей Потапенко (Потап) и Алексей Завгородний (Позитив). Припев песни Андраде исполняла свистом.

В 2019 году был выпущен альбом Андраде Latino Ritmo. В сентябре 2019 года была представлена первая сольная песня Андраде на украинском языке - "Не знаю".

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич