По словам Потапа, расставшись с Горовой, он сделал выбор в пользу любви.

Известный украинский рэпер и продюсер Потап в первом браке с продюсером Ириной Горовою прожил 15 лет. Однако 7 лет назад супруги развелись. Потап признался, что именно он был инициатором разрыва.

В интервью программе ЖВЛ рэпер впервые признался, что изменил жизнь, чтобы не "мучить другого человека".

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Звездный развод Потапа и Ирины Горовой состоялся в 2014 году. Мужчина и женщина до сих пор не раскрывают все причины разрыва, заявляя лишь о постоянных ссорах и спорах.

По словам Потапа, расставшись с Горовой, он сделал выбор в пользу любви. Похоже, артист имел в виду экс-участницу дуэта "Потап и Настя", а с мая 2019 года – жену Настю Каменских.

"Это было очень сложно. Это было очень больно. Тогда сердце разбивалось, но сейчас понимаю, что очень счастлив, потому что сделал правильно – послушал свое сердце", – поделился Потап.

Вместе с тем экс-супруги сохранили прекрасные отношения. Они остались друзьями, партнерами по продюсерскому центру Mozgi Entertainmen и любящими родителями для общего 13-летнего сына Андрея.

Ранее, как писал УНИАН, Настя Каменских опубликовала в Instagram утреннюю фотографию, на которой позирует в футболке своего мужа Потапа. На фото отреагировал сам Потап, написав в шутливой форме: "Это так мило. Трусы мои не надевай".

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Автор: Виктория Гордиенко