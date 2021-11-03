Певица отдыхает в Дубае и делится оттуда "жаркими" фото в купальнике.

Украинская певица MARUV, которая часто гастролирует в РФ, отправилась на отдых в Дубай и засветила "сочные" формы без фотошопа. Артистка похвасталась фигурой в купальнике.

На своей странице в Instagram певица опубликовала "горячее" фото на фоне пальмы.

"Рубрика: Дубайские дни и ночи звездатые очень", - написала MARUV и указала, что на ее фото якобы совсем нет фотошопа. Певица соблазнительно выгнулась в купальнике и произвела настоящий фурор.

Поклонники пришли в восторг от стройного животика и "сочных" бедер MARUV. В комментариях они пишут, что певица находится в отличной форме.

"Не зря прогибалась под пальмой, фотка огонь", "Тигрица", "Стройняшка", "Шикарная... кхм... панорама", "Мне кажется, на ваших концертах публика в неописуемом, диком восторге и энергетика еще более нереальная, чем вид на этой фотографии", "Вот это пушка", - комментаторы забросали MARUV комплиментами.

К слову, в описании к фото певица также указала, что в скором времени она планирует дать концерты в Украине. MARUV выступит в Киеве уже 12 и 13 ноября.

Кто такая MARUV

Настоящее имя MARUV - Анна Корсун. Девушка выступает сольно с 2018 года. В 2017 году она выпустила первый альбом Stories, в который вошли семь композиций. 28 сентября 2018 года вышел дебютный альбом Maruv - Black Water.

22 марта 2019 года Maruv стала победительницей в четырёх номинациях украинской национальной музыкальной премии YUNA - "Открытие года", "Лучший дуэт" (MARUV & Boosin), "Лучший электронный хит" (Maruv & Boosin с треком Drunk Groove) и "Лучшая песня на иностранном языке" (Maruv - Drunk Groove).

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Автор: Виолетта Орлова