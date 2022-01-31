Семья артиста плохо себя чувствует.

Украинский певец, победитель "Голоса страны" Роман Сасанчин вместе с супругой Иванной и одномесячной дочерью заразился коронавирусом.

Супруга артиста рассказала, что несколько дней им было плохо, они чувствовали ломоту в теле, а также у них поднялась температура. Поэтому они решили сдать тест на коронавирус, и он оказался положительным.

Кроме того, их дочь Элизабет сейчас находится с родителями. Девочка также выписали лечение. А ночью у нее повысилась температура.

Читайте также"Странное состояние": экс-жена Дзидзьо рассказала о болезни после возвращения с Кубы"С малышкой все хорошо, она с нами. Мы возле нее в маске. Тоже ей врач прописала промывать носик, давать много жидкости пить. Если дополнительно повысится температура, то сбивать, а если ухудшатся симптомы, тогда будем ложиться в больницу. Знаю, много хейта сейчас может быть из-за того, что ребенок с нами. Мы говорили с врачом, она сказала одевать возле ребенка маску все время, мыть руки, к ребенку пытаться подходить меньше – при необходимости, когда подгузник нужно заменить, или покормить. Ребенка нам не с кем оставить, потому ребенок с нами", - объяснила Иванна.

Напомним, ранее 19-летний Роман Сасанчин с женой окрестил дочь.

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