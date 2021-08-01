Артист возмущен тем, что национальный канал Украины не уважает законы.

Украинский артист Павел Зибров наткнулся на рекламу концерта Олега Винника на телеканале "Интер". У артиста вызвало возмущение то, что слова Винника переводили на русский язык, хотя сам он говорил на украинском.

"Сегодня моему возмущению нет предела и не хватает слов на украинском языке. Переключал телевизионные каналы и случайно попал на рекламу концерта Олега Винника на канале Интер, который, кстати, с удовольствием буду смотреть, но... Вернемся к рекламе, которая звучала из уст Олега на украинском языке и также бегущая строка, и его прямая речь тоже на украинском, и вдруг... за кадром голос диктора все это переводит на русский язык. Показалось, что по мне ударил ток возмущения, и это перед 30-летием Независимости Украины", - написал Зибров в Facebook.

Также он добавил, что генеральный продюсер телеканала "Интер" Анна Безлюдная не уважает законы Украины, так как с 16 июля 2021 года реклама должна звучать исключительно на украинском языке.

"И мне интересно спросить у генерального продюсера телеканала Интер госпожи Безлюдной, которая мне кажется просто не уважает законы Украины. Скажите, пожалуйста, граждане Украины не понимают украинский язык, или этот концерт будет транслироваться в Воронеже или Ростове?" - добавил артист.

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Кроме того, Зибров обратился в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания с просьбой проверить рекламные ролики.

"И обращаюсь к Нацсовету по телевидению и радиовещанию Украины! Посмотрите сегодняшние утренние рекламы этого концерта. Еще раз хочу вам дать совет, госпожа Безлюдная, - полюбите наконец Украину и наш язык так, как люблю ее я", - подытожил Зибров.

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Автор: Диана Могилевич