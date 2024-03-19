Он долгое время не появлялся на публике.

Российский певец Валерий Леонтьев решил уйти со сцены. Об этом сегодня, 19 марта, в день рождения исполнителя, объявил его концертный директор.

Он отметил, что это решение было принято давно, однако сейчас решили расставить все точки над "і" для поклонников.

"Валерий Яковлевич давно уже покинул сцену, просто сейчас объявил об этом официально. Но мы уже давно не даем концертов и не снимаемся ни в каких программах из-за того, что ему уже 75 лет", - сказал мужчина.

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Сам Валерий тоже прокомментировал свое завершение карьеры на сцене.

"Жанр, на который я положил полвека, не терпит старения. Я сделал в 2019 году, на свое 70-летие, шоу в Москве в Кремле, в Питере в "Октябрьском" и ушел без выбивания денег из публики на прощальных турах. Без соплей и слез. Я хочу только поблагодарить тех людей, которые поздравляют меня сегодня в Интернете, и все", - сказал Леонтьев.

Интересно, что исполнитель все же последний раз давал концерт в Дубае в начале этого года. Затем ходили слухи, что его следующие выступления отменяются.

Кстати, он ни разу не высказывался о войне России против Украины. Поговаривали, что он выехал из страны-агрессора и находится в Америке.

Напомним, недавно стало известно, что путинист Федор Добронравов ушел со сцены и кино.

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