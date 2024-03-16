У него серьезные проблемы со здоровьем.

Российский актер-путинист Федор Добронравов, сыгравший Ивана Будько в сериале "Сваты", уходит со сцены до 2025 года.

Оказалось, что он имеет большие проблемы со здоровьем и нуждается в реабилитации после операции. Как сообщают росСМИ, Федор, который активно поддерживает диктатора РФ и не осуждает войну в Украине, мог стать инвалидом.

Подробности сам 62-летний мужчина не раскрывает. Известно лишь, что в феврале он обратился к врачам из-за болей в шее, позвоночнике и при глотании. Ему сделали обследование и отправили в нейрохирургическое отделение для экстренной операции. Федору удалили дискоостеофитный комплекс на уровне двух позвонков (образование, вызванное остеохондрозом).

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Сейчас путинисту назначили лечебную физкультуру, таблетки и покой. Поэтому он отменил свои выступления на этот год.

К слову, в марте 2018 года у актера случился инсульт.

Что известно о Федоре Добронравове

Федор Добронравов - российский актер театра и кино, который получил известность в Украине благодаря сериалу "Сваты".

В 2014 году он поддержал оккупацию Крыма Россией, а после 24 февраля 2022 года продолжает восхищаться кровавой политикой Кремля. Пока оккупанты убивают людей и уничтожают украинские города, он активно пропагандирует действия агрессора и даже выступает на концертах в поддержку российской армии.

Напомним, ранее Добронравов высказался о съемках нового сезона "Сватов".

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