Поклонники активно комментирую новое фото певицы.

Украинская певица Настя Каменских поделилась с поклонниками утренним фото, на котором лежит еще в кровати. В кадре Настя позирует в белой толстовке и подтягивается.

"На меня напала лень и не отпускает. У вас так бывает? У меня ооочень редко, но метко", - подписала снимок Каменских.

Поклонники активно принялись писать комментарии, не обошлось и без колкостей. Но в основном фолловеры поддержали певицу и отметили, что с ними такое тоже бывает.

Читайте такжеОля Полякова восхитила ярким фото с дочерью-копией себя"Танцует в трусах, а спит в толстовке", "Это возраст", "Я в младенчестве в чан с ленью упал", "Это нельзя игнорировать! Надо лениться по полной программе", "Нырни в снег, придет бодряк", - пишут пользователи сети.

Напомним, ранее в сети заметили округлившийся животик Насти Каменских.

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