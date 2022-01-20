Поклонники заметили округлившийся животик на одном из видео певицы.

Украинская певица Настя Каменских поделилась с поклонниками танцевальным видео из Мексики.

В кадре звезда танцует в белом купальнике и укороченной рубашке под свою песню "Обидно". Поклонники сразу же обратили внимание на ее округлившийся животик и в очередной раз заподозрили в беременности.

"Беременна. Загадочное настроение, округлившийся животик... или мне одной это кажется?", "Потапу можно спокойно экономить на одежде... купальник и все. Норковых шуб не надо", "И снова в трусах", - пишут пользователи сети в комментариях.

Читайте такжеПластический хирург Тринчер назвал грудь Стужук "отвратительной": блогерша ответилаОтметим, Настя Каменских в многочисленных интервью говорила о том, что мечтает о детках вместе со своим супругом Потапом. При этом звезда пока не подтвердила слухи о своей беременности.

Напомним, ранее Настю Каменских "разнесли" в сети за чересчур откровенные фото.

Вас также могут заинтересовать новости: