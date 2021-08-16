Ступка неудачно пошутил над Монро.

Украинский актер Дмитрий Ступка попал в громкий скандал из-за своего нелепого высказывания в адрес травести-дивы Монро.

На красной дорожке Одесского кинофестиваля Дмитрий пошутил над Монро, сказав: "А это она? Не оно?". После такого высказывания травести-дива опубликовала на своей страничке в Instagram гневный пост.

"Уважаемое руководство канала, не мне давать вам рекомендации, кого нанимать на работу, но вы хотя бы проведите просветительский ликбез, учебный мастер класс, как обращаться к представителям ЛГБТИК+ сообщества, я с удовольствием подскажу контакты профи, проведут семинар на эти темы, чтобы в дальнейшем такого не повторилось. Иначе, это позор. В 2021 году", - написала Монро.

Ступка, в свою очередь, написал, что нормально относится к ЛГБТ-сообществу. Также он добавил, что у него много друзей, которые в нем состоят. Кроме того, Дмитрий извинился за неудачную шутку и сказал, что каждый имеет право жить так, как он хочет.

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Автор: Диана Могилевич