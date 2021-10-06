По словам шоумена, у них с дочерью есть некоторые разногласия.

Украинский шоумен Евгений Кошевой водит свою старшую дочь Варвару к психологу. Он уверен, что специалист может более доступно объяснить девочке то, что не всегда получается у родителей.

Евгений в программе "Зе Интервьюер" рассказал, что они с супругой периодически забирают у 13-летней дочери смартфон, так как она может заходить на запрещенные сайты или следить за блогерами, которые негативно влияют на детей.

Также он добавил, что Варвара остро реагирует на такую инициативу родителей. Поэтому они решили обратиться за помощью к психологу.

"Она ходит к психологу, потому что иногда слова не помогают, и у меня начинают сдавать нервы. Когда начались истерики, я понял, что состояние девочки какое-то не такое. Ясно, что уже происходит половое созревание", – сказал артист.

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Евгений Кошевой - украинский актёр кино и телевидения, шоумен, телеведущий. Один из актёров Студии Квартал-95. С 2005 года и по настоящее время - участник шоу "Вечерний квартал", "Вечерний Киев", ведущий "Чисто News", с 2012 года - член жюри телешоу "Рассмеши комика".

В 2007 году Евгений женился на танцовщице Ксении, с которой воспитывает двух дочерей - Варвару и Серафиму.

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Автор: Диана Могилевич