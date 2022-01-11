Актера госпитализировали с коронавирусом.

Советский и российский актер Леонид Куравлев накануне Рождества попал в больницу. Там ему сделали тест на коронавирус, и он оказался положительным.

Сейчас актер находится в реанимации, к нему подключена кислородная маска. Несмотря на то, что врачам удалось сбить температуру, его состояние оценивается как тяжелое. Более того, у Куравлева поражены легкие.

Сын артиста заявил в комментарии ТАСС, что врачи дают положительные прогнозы на выздоровление его отца.

К слову, до госпитализации Куравлев находился в одном из московских пансионатов для пожилых людей.

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Куравлёв - ярко выраженный характерный актёр. В конце 1990-х годов вёл на телеканале "РТР" программу "Мир книг с Леонидом Куравлёвым", в которой рассказывалось о книжных новинках.

В 2014 году Куравлёв подписал обращение деятелей культуры Российской Федерации в поддержку политики президента РФ В. В. Путина на Украине и в Крыму. Был внесен в базу "Миротворец".

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