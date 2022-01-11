Хью Лори появится в новом проекте с Марком Руффало.

Английский актер Хью Лори и американский актер итальянского происхождения Марк Руффало снимутся в сериале по роману "Весь невидимый нам свет".

Об этом сообщает издание Deadline.

Читайте такжеТретий сезон "Игры в кальмара": создатели ведут переговоры с NetflixNetflix снимет адаптацию романа американского писателя Энтони Дорра "Весь невидимый нам свет", отмеченного Пулитцеровской премией в 2015 году.

Сюжет книги развивается во время Второй мировой войны одновременно во Франции и Германии. В центре повествования — слепая французская девочка Мари-Лора ЛеБлан и немецкий мальчик Вернер, пытающиеся выжить во время войны.

Звезда "Доктора Хауса" Хью Лори сыграет дедушку Мари-Лоры - Этьена ЛеБлана, эксцентричного и замкнутого героя Первой мировой войны.

Марк Руффало, дважды лауреат премии "Эмми", исполнит роль отца Мари-Лоры Даниэля Леблана, главного слесаря ​​Музея естественной истории в Париже.

В роли главной героини предстанет актриса-новичок Ария Миа Лоберти.

В сериале будет четыре эпизода, которые снимет продюсер "Очень странных дел" Шон Леви.

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