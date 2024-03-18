Он хочет знать реальную ситуацию в стране.

Известный шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко рассказал, почему смотрит много контента о войне.

Он признался, что постоянно просматривает репортажи с передовой, чтобы понимать все, что происходит сейчас в Украине.

"Я смотрю этот весь контент, чтобы быть на связи с реальностью. Когда ты видишь просто там с камеры GoPro, как все происходит на самом деле, то ты по-другому все воспринимаешь. Когда ты видишь, как выходят военные из машины, потом они там меняются другими и потом прилетает в ту машину, и кому-то там переламывается рука и ноги, они страдают и им очень больно, другие их спасают под обстрелами... Это все дает тебе картинку более понятную, что происходит в обществе. Ты себе не фантазируешь ничего", - пояснил Евгений в интервью Эмме Антонюк.

Такие настоящие кадры, по словам шеф-повара, помогают не верить фейкам, которые распространяет страна-агрессор.

"Ты видишь, что это не смонтированное видео о Второй мировой. Ты видишь, что это совсем по-другому и это люди, которые твои соседи, твои друзья, твои граждане и ты не теряешь связь с реальностью. Ты четко понимаешь, чего это стоит. Ты видишь, что происходит в стране, где правда, а где неправда. Это фейки работают на тех людей, которые не смотрят всю информацию", - сказал Клопотенко.

Напомним, ранее Евгений Клопотенко откровенно рассказал, сколько денег зарабатывает в месяц и какую сумму донатит на ВСУ.

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