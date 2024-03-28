Она говорит, что до большой войны не была такой принципиальной в вопросе национальной принадлежности.

Итальянская актриса украинского происхождения Юлия Маярчук рассказала, что до полномасштабного вторжения некоторое время жила в России, поэтому ее начали идентифицировать с россиянкой.

В интервью УНИАН она сказала, что три года прожила в Архангельской области. Ее папа был учителем, и поехал туда работать, а вместе с тем перевез и свою семью.

Маярчук добавила, что до большой войны она не видела ничего страшного в том, что ее могли называть россиянкой, однако после 2022 года она резко изменила свое мнение.

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"До российского вторжения для меня якобы не было разницы, если кто-то называл россиянкой. Ну, то есть, воспринималось это, как "ничего страшного". Но сейчас невозможно быть где-то посередине. Я - украинка на сто процентов. Ну, хорошо, может немножко еще и итальянка, потому что очень долго живу в Италии", - говорит Маярчук.

Она добавила, что после вторжения России в Украину перестала нормально спать. Ее день начинается с чтения новостей из Украины и заканчивается тем же.

"Я хочу понимать, что происходит. И каждый раз смотрю новости с надеждой: может, уже наша победа? Может, уже Путин умер? С первых дней я старалась делать все, что могла. Сейчас я помогаю своими деньгами каждый месяц", - уточнила актриса.

Она также говорит, что итальянцы устали от войны, они хотят мира. Однако сама она считает, что должен наступить не только мир, но и полная победа Украины.

"Люди здесь устали, для них это далеко. В основном, итальянцы хотят веселиться, хотят легкости. И не то, чтобы они были за Россию. Но они за мир. А я говорю: "Ну, какой мир? Украина должна выиграть эту войну и получить репарации"", - подытожила Маярчук.

Чем известна Юлия Маярчук

Все началось в 1999 году, когда девушка снялась в эротической короткометражке "Сладкий сон". Уже через год состоялся ее дебют в полном метре - "Нарушая запреты" - скандально известный режиссер Тинто Брасс пригласил девушку на главную роль.

В фильмографии украинки - известный сериал "Карабинеры", фильмы "Итальянец", "Сказка стриптиз-клуба" и многие другие...

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