Среди них Алла Пугачева, София Ротару и другие.

Женщины с годами становятся только лучше, особенно те, кто много внимания уделяет своей внешности. Среди них есть и известные пенсионерки, которым таки удалось обмануть время.

Алла Пугачева

72-летняя Примадонна совсем не выглядит на свой возраст. Она периодически меняет стиль одежды, прическу, экспериментирует с макияжем. Поклонники неоднократно отмечали, что Пугачева выглядит максимум на 50 лет. Согласитесь, что это действительно так.

София Ротару

74-летняя София Ротару также не выглядит на свой возраст. Многие пластические хирурги отмечают, что звезда могла прибегать к услугам специалистов. Среди основных операций, которые сделала Ротару, они выделяют подтяжку, блефаропластику и СМАС-подтяжку лица. Вот так знаменитость и добилась "омоложения" лет на 30.

Мэй Маск

Мама Илона Маска - Мэй Маск - является ровесницей Софии Ротару. При этом женщина очень стройная, яркая и привлекательная. Более того, она снимается в откровенных фотосессиях. Недавно она попала на обложку одного из глянцевых журналов, где снялась в купальнике.

Мадонна

То, что 63-летняя Мадонна неоднократно обращалась к пластическим хирургам - это и так понятно. Но вы только посмотрите, как она выглядит. Разве хоть кто-то скажет, что ей 63? Нет, в сети умиляются ее талантом "сохранять" молодость.

Шэрон Стоун

64-летняя Шэрон Стоун также выглядит потрясающе в свои годы. Актрисе удалось обмануть время и остаться такой же привлекательной, как и в молодые годы. Эти женщины доказывают, что сохранить молодость возможно, главное - желание.

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