Эти красотки впечатляют своими внешними данными.

Каждая женщина в 20 лет хочет выглядеть привлекательно, а после 50 они начинают делать все для того, чтобы сохранить свою молодость и красоту. И некоторым из селебрити это удалось.

Деми Мур

59-летняя актриса Деми Мур выглядит просто потрясающее. Глядя на ее снимки, можно подумать, что ей и вовсе лет 40. Видно, что она следит за своей фигурой, потому что в купальнике ей просто нет равных.

Мадонна

63-летняя Мадонна уж очень любит эпатировать публику. Ну, что ж, ей в принципе можно, она же мировая звезда, на которую меломаны молятся по сегодняшний день. Хочется посмотреть на голые фото? Не хватает разврата? Мадонна вам поможет.

Хайди Клум

50-летняя супермодель Хайди Клум обладает невероятно стройной фигурой. Это и не странно, ведь она еще в молодые годы "подсела" на диеты, так как иметь подтянутое тело ей было просто необходимо. Впрочем, именно благодаря своей красоте и вечной молодости она покорила мир моды.

Сара Джессика Паркер

57-летняя актриса Сара Джессика Паркер впечатляет своей стройностью и привлекательным внешним видом, несмотря на немолодые годы. А вы хотели бы выглядеть так же в таком возрасте?

Мишель Пфайффер

64-летняя голливудская актриса Мишель Пфайффер просто невероятная красотка. Даже в таком возрасте она еще способна завоевать не одно мужское сердце.

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