"Проклятие сериала "Хор": известная американская актриса пропала во время прогулки по озеру с сыном

В 2010-2012 гг. Ная Ривера трижды входила в список журнала Maxim "100 самых сексуальных женщин" планеты.

Звезда американского музыкального сериала Glee ("Хор") Ная Ривера пропала без вести. Ее четырехлетний сын был обнаружен в лодке посреди озера Пиру на юге Калифорнии.

По данным офиса шерифа округа Вентура, 33-летняя актриса арендовала понтонную (плоскодонную) лодку в среду вечером. Озеро, где был обнаружен ее сын, находится к юго-западу от Лос-Анжелеса, пишет ВВС.

Поисковая операция продолжалась в течение ночи. Офис шерифа ранее сообщил в Twitter, что идут поиски "возможно утонувшего" человека. Полиция также разместила кадры поисковой операции, в которой участвует вертолет и водолазы.

The missing person at Lake Puru has been identified as Naya Rivera, 33, of Los Angeles. SAR operation will continue at first light. @VCAirUnit@fillmoresheriff@Cal_OESpic.twitter.com/bC3qaZS3Ra — Ventura Co. Sheriff (@VENTURASHERIFF) July 9, 2020

Сына Риверы обнаружили люди, которые находились на другой лодке, три часа спустя после того, как актриса арендовала лодку, передает телеканал CBS Los Angeles со ссылкой на офис шерифа. Также известно со слов мальчика, что они с матерью вместе плавали, но "мама в лодку не вернулась".

Чем известна Ная Ривера?

Ривера сыграла одну из главных ролей в американском ситкоме "Королевская семья". Однако широкая известность к ней пришла с ролью Сантаны Лопез - одного из основных персонажей сериала "Хор", который выходил на американском телеканале Fox с 2009 по 2015 год.

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В 2014 году она сыграла главную роль в триллере-блокбастере "Дом" и в том же году актриса вышла замуж за актера Райана Дорси, от которого родила сына. В 2018-м они развелись.

В 2010-2012 гг. она трижды входила в список журнала Maxim "100 самых сексуальных женщин" планеты.

История с пропажей звезды в очередной раз заставила поклонников сериала вспомнить, что его главных героев преследует злой рок, пишет "Сплетник". Они в сетях пишут о "проклятии "Хора".

В жизни многих актеров, снявшихся в "Хоре", было немало трагедий: из-за передозировки наркотиков скончался Кори Монгайт, а другой актер, Марк Саллинг, покончил жизнь самоубийством, после того как был признан виновным в хранении детской порнографии.

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