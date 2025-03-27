Артистка также призналась, что ей не нравится в отношениях.

Известная украинская певица Наталья Могилевская заговорила о свадьбе со своим избранником.

В своем Instagram артистка ответила на вопрос об отношениях и честно призналась, вышла ли уже официально замуж за Велентина.

"Мы из-за войны решили не тратить деньги на свадьбу и мы не женаты. Но! Если это из-за того, что кто-то из партнеров не хочет этого делать, то это означает, что нет доверия и настоящей любви", - отметила Наталья.

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Она также высказалась о тренде на открытые отношения в парах. По словам Могилевской, такой формат для нее недопустим, ведь она за верность между партнерами.

"Это меня просто бесит! Это просто бессмысленность сегодняшнего дня. Должен быть один человек на всю жизнь. Это лучшая ситуация. А флиртовать с другими, когда вы в отношениях, это ужас", - добавила исполнительница.

К слову, Наталья скрывает лицо своего избранника. Известно, что они вместе с Валентином воспитывают двух приемных дочерей - 13-летнюю Мишель и 4-летнюю Соню. У девочек появилась семья в 2023 году, однако певица долгое время скрывала, что стала мамой.

Напомним, ранее известный украинский продюсер Алексей Гончаренко высказался о материнстве Натальи Могилевской.

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