Наталья Могилевская вместе с приемными дочерьми во время воздушной тревоги пряталась в укрытии.

Певица Наталья Могилевская поделилась с подписчиками в Instagram, как пережила массированную ракетную атаку 17 ноября вместе со своими двумя названными дочерьми. Звездная семья была вынуждена прятаться в укрытии собственного дома под Киевом.

"Опять страшное утро", - подписала Могилевская кадры, на которых она обнимает приемных дочерей Мишель и Соню, пытаясь успокоить их.

Певица также рассказала, что стала свидетелем сбития ракеты неподалеку от ее дома. Она опубликовала фото дымового следа в небе, но обрезала кадр, чтобы не показывать геолокацию.

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"Сегодня снова сбили ракету над нашей головой", - отметила Могилевская.

Несмотря на опасность, артистка пытается сохранять спокойствие и поддерживать боевой дух. Она продолжает активно заниматься творчеством и волонтерской деятельностью, помогая украинцам, которые пострадали от войны.

Кто такая Наталья Могилевская

Наталья Могилевская - одна из самых известных и успешных украинских певиц, настоящая звезда отечественного шоу-бизнеса. Ее творческий путь начался еще в 90-х годах, и с тех пор она не перестает удивлять поклонников своим талантом и харизмой. Ее песни, такие как "Місяць", "Відправила message", "Я не така", стали настоящими хитами и вошли в золотой фонд украинской музыки.

Но Наталья Могилевская - это не только талантливая певица, но и многогранная личность. Она успешно реализовала себя как актриса, телеведущая и продюсер. Участвовала в популярных телепроектах, таких как "Танцы со звездами", "Голос страны", "Шанс", где проявила себя как профессионал высокого уровня.

Наталья Могилевская всегда отличалась активной гражданской позицией. Она поддерживает украинскую культуру и язык, занимается благотворительностью и помогает тем, кто в этом нуждается. Во время полномасштабного вторжения России в Украину певица осталась на родине, выступает с концертами для военных и переселенцев, поддерживает боевой дух украинцев.

Наталья Могилевская - это яркий пример сильной и талантливой женщины, которая достигла успеха в разных сферах деятельности. Ее творчество вдохновляет миллионы украинцев, а ее гражданская позиция вызывает уважение и восхищение.

Напомним, Наталья Могилевская показала свой дом.

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