"Грудь выпала": появились кадры со дня рождения Натальи Могилевской

Певица устроила вечеринку в белой стилистике.

Украинская певица Наталья Могилевская опубликовала в Instagram фотографии со своего дня рождения.

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Звезда устроила вечеринку в белой стилистике. Само празднование происходило в одном из самых дорогих ресторанов Киева Queen. Поздравить звезду пришли балерина Катя Кухар, певица Оля Полякова, комик Юрий Ткач, хореограф Влад Яма с супругой, артист Павел Зибров и другие.

Фанатам Могилевской очень понравились праздничные фотографии. При этом они отметили, что у одно из гостей "выпала" грудь из бюстгальтера.

Как сообщал УНИАН, Наталья Могилевская нарвалась на жесткий хейт.

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