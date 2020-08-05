"Грудь выпала": появились кадры со дня рождения Натальи Могилевской
12:50, 05 августа 2020Звезды
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Певица устроила вечеринку в белой стилистике.
Наталья показала новый образ / instagram.com/nataliya_mogilevskaya
Украинская певица Наталья Могилевская опубликовала в Instagram фотографии со своего дня рождения.
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Звезда устроила вечеринку в белой стилистике. Само празднование происходило в одном из самых дорогих ресторанов Киева Queen. Поздравить звезду пришли балерина Катя Кухар, певица Оля Полякова, комик Юрий Ткач, хореограф Влад Яма с супругой, артист Павел Зибров и другие.
Фанатам Могилевской очень понравились праздничные фотографии. При этом они отметили, что у одно из гостей "выпала" грудь из бюстгальтера.
Наталья с гостями / instagram.com/nataliya_mogilevskaya
Наталья с гостями / instagram.com/nataliya_mogilevskaya
Полякова поздравила именинницу / instagram.com/nataliya_mogilevskaya
Наталья с гостями / instagram.com/nataliya_mogilevskaya
Наталья с гостями / instagram.com/nataliya_mogilevskaya
Как сообщал УНИАН, Наталья Могилевская нарвалась на жесткий хейт.
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