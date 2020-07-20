"Перебор": Наталья Могилевская нарвалась на жесткий хейт

Певица опубликовала новое фото.

Украинская певица Наталья Могилевская опубликовала в Instagram новую фотографию, где предстала в новом образе.

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44-летняя певица перекрасила волосы в блонд и показала яркий мейк-ап. Наталья накрасила веки розовыми тенями, а слизистую - синей подводкой с блестками. Стоит отметить, что такой макияж сейчас на пике популярности. А дополнили образ серьги-кольца с прозрачными и синими камушками.

"Это не вы. Вы потеряли себя в этих довольно странных тканях. Этот образ вам совсем не идет. Уж поверьте. Вы на себя не похожи", "Раскраска как у индейца", "Наталья, ты уже наверное сходишь с ума. Или всё делаешь, чтобы не сойти с ума. Такое создается впечатление, извини, при всем уважении к тебе", "На себя не похожа... Я никак не могу вас принять блондинкой", - написали фанаты.

Как сообщал УНИАН, Наталья Могилевская в белоснежном пиджаке на голое тело предложила фанатам выбрать обложку нового альбома.

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