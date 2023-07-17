По ее словам, они спокойно себя ведут, когда слышат украинский язык.

Украинская актриса Наталка Денисенко вместе с сыном отправилась на отдых в Турцию. Она рассказала, что там сейчас отдыхает много россиян, однако пока у нее не возникало с ними кофликтов.

Как она рассказала в инста-сториз, она остановилась в одном из самых дорогих отелей страны, поэтому там процент отдыхающих россиян не столь велик, как в других отелях.

А те жители страны-агрессора, которые временно живут с ней по-соседству, ведут себя спокойно, особенно, когда слышат украинский язык.

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"Узких очень много! Но в нашем отеле небольшой процент (отель один из дорогих), и когда они слышат украинский язык - становятся очень тихими. Конфликтов пока не было", - поделилась Денисенко.

Напомним, на отдых в Турцию полетела и телеведущая Лилия Ребрик. Она решила отдохнуть вместе с родителями и детьми. Однако поклонники набросились на знаменитость с обвинениями, что у нее нет совести. Они говорят, что те деньги, которые она потратила на отдых, лучше бы направила на помощь ВСУ. Ребрик не стала молчать. Она ответила всем хейтерам и отстояла свою позицию в этом вопросе.

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