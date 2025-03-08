Стало известно, кто новый избранник актрисы.

Известная американская актриса и звезда фильма "Черный лебедь" Натали Портман, которая в прошлом году развелась с мужем Бенжаменом Мильпье, закрутили новый роман.

Как сообщает издание Daily Mail, избранником 43-летней звезды фильма "Черный лебедь" стал французский музыкант и музыкальный продюсер Танги Дестабль. Мужчина старше ее на один год. Парочку заметили вместе на прогулке в Париже. Они нежно целовались и обнимались.

Где познакомились и как долго продолжаются их отношения - пока неизвестно. Ведь официально пока ни Натали, ни Танги не комментировали свою личную жизнь. К слову, у продюсера есть двое детей от предыдущего брака.

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Что известно о личной жизни Натали Портман

Натали Портман прожила 11 лет в браке с мужем Бенжаменом Мильпье, который изменил ей. Долгое время актриса пыталась спасти семью и прощала избраннику его отношения на стороне, но в 2023 году подала на развод после очередной измены. У экс-пары есть двое общих детей - сын Алеф и дочь Амалия.

Напомним, ранее стало известно, что "Мисс Украина Вселенная" Анастасия Суббота закрутила новый роман после неудачных отношений с абьюзером.

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