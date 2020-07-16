Настя Каменских в одном белье показала роскошные формы на откровенном фото

Настя позировала у себя дома в откровенном белье телесного цвета. Певица повернулась ягодицами на камеру, демонстрируя свои подтянутые формы.

Украинская певица Настя Каменских проделала колоссальную работу над собой, значительно похудев и приведя тело в спортивную форму, и теперь не упускает возможности похвастаться стройной фигурой.

Вот и на новом откровенном фото, которое певица выложила в Instagram, она поразила поклонников подтянутым телом.

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Настя позировала у себя дома в откровенном белье телесного цвета. Певица повернулась ягодицами на камеру, демонстрируя свои подтянутые формы.

"Согласны ли вы, что тело - это отражение наших мыслей и внутренних ощущений? Фигура, осанка, походка - это результат заботы о своем здоровье и уважения к себе, позитивных мыслей и настроя. Я считаю, что занятия спортом, утренние зарядки, танцы, йога, пробежки в любое удобное для вас время или другой вариант на ваш выбор - это в первую очередь проявления заботы о своем теле и здоровье", - обратилась Настя к поклонникам.

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