Певица показала яркий снимок.

Украинская певица Настя Каменских опубликовала в Instagram новую фотографию.

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На снимке она позирует в удлиненной футболке оверсайз, свободной джинсовой курточке, колготках в сеточку и красных ботфортах на высоком каблуке. Настя подобрала такой ракурс для фото, что ее ноги кажутся бесконечными. Фанаты не смогли пройти мимо и решили раскритиковать Каменских якобы за ее увлечение фотошопом.

"Такая безвкусица", "Фотошоп не удачный", "Ноги от ушей", - написали фанаты.

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Автор: Диана Могилевич