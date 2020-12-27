Певица показала, как наряжает ёлку.

Украинская певица Настя Каменских показала в Instagram новый снимок.

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На фотографии она позирует возле ёлки. Звезда надела коричневое платье с открытыми плечами. В руках она держит ёлочный белый шарик, который вешает на новогоднее дерево.

Стоит отметить, что фото получилось очень нежным. Настя распустила свои шикарные локоны и нанесла нюдовый макияж. Такой образ пришелся по душе ее фанатам.

"Очень красивое фото", "Какая же ты красивая", "Ты просто супер", - написали фанаты.

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Автор: Диана Могилевич