Каменских предстала в новом образе / instagram.com/kamenskux
Украинская певица Настя Каменских показала в Instagram новый снимок.
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На фотографии она позирует возле ёлки. Звезда надела коричневое платье с открытыми плечами. В руках она держит ёлочный белый шарик, который вешает на новогоднее дерево.
Стоит отметить, что фото получилось очень нежным. Настя распустила свои шикарные локоны и нанесла нюдовый макияж. Такой образ пришелся по душе ее фанатам.
"Очень красивое фото", "Какая же ты красивая", "Ты просто супер", - написали фанаты.
Каменских предстала в новом образе / instagram.com/kamenskux
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