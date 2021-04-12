Украинская певица Настя Каменских опубликовала в Instagram новый снимок из Мексики, куда она отправилась со своей мамой и лучшей подругой для съемок собственного шоу "Девочки рулят".
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На фото Настя лежит посреди дороги в черных мини-шортиках, полупрозрачной кофточке, тапочках, а на лице у нее шляпа. Рядом валяется рюкзак певицы. При этом Каменских задрала свои стройные ножки вверх.
"Каждому этапу в своей жизни нужно быть благодарным! Пусть не легко, пусть, штормит внутри! И кажется, что все таким странным и не понятным, но это твой путь и он прекрасен по своему", - подписала фото Настя.
"Детка хочет бум-бум?", "В активном поиске?", "Что за исполнение?", "Нет слов", - пишут поклонники.
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