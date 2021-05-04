4 мая певице исполнилось 34 года.

Украинская певица Настя Каменских 4 мая празднует свой день рождения. Артистке сегодня исполнилось 34 года.

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Большинство украинцев знают Настю как сексуальную красотку, которая своей красотой способна затмить каждого. Ее кудрявые локоны достойны отдельного внимания, а яркая внешность сделала ее запоминающейся.

В честь ее дня рождения предлагаем вспомнить, какой путь она проделала в музыкальной карьере, как устроила свою личную жизнь, а также о ее самой большой мечте.

Настя Каменских: карьера

Настя родилась в семье музыкантов, поэтому и не странно, что она выбрала для себя именно такую профессию. Ее мама Лидия была певицей Национального академического народного хора имени Г. Г. Верёвки, а отец - концертным директором этого же хора. Также у Насти есть звездная крестная - Алла Кудлай.

Карьера певицы началась в 2004 году, когда она выступила на фестивале "Черноморские игры", собрав награды и гран-при фестиваля. Спустя год на сцене в Лондоне ей была присуждена награда UBN Awards в номинации "Открытие года".

В 2006 году она начала выступать вместе с Потапом в дуэте "Потап и Настя". Спустя 11 лет Каменских прекратила сотрудничество с Mozgi, создала компанию NICE2CU и запустила сольный проект NK.

За время сольного плаванья роковая красотка выпустила несколько альбомов, в которых есть песни как с сексуальным вайбом, так и очень нежные и трогательные. Более того, она выпускает треки не только на русском языке, но и на украинском, а также часто пишет песни, совмещая в них сразу несколько языков.

Каменских дважды признана певицей года по версии М1 Music Awards, получила награду за лучший клип и "Червона Рута". Получила звание "Певица года" по версии Cosmopolitan Awards 2018. Также она лучшая исполнительница по версии премии YUNA в 2020 году.

Стоит отметить, что последние несколько лет Каменских покоряет не только Украину, но и Латинскую Америку. За такой короткий промежуток времени ей удалось попасть в музыкальный чарт Billboard и не только.

Настя Каменских: личная жизнь

В 2019 году Настя Каменских вышла замуж за рэпера Потапа, с которым уже длительное время состояла в романтических отношениях. При этом пара много лет скрывала свои чувства от публики.

Свадьба была очень трогательной и наполненной разными эмоциями. Певица спела для своего любимого трек "Обіцяю", а Потап в ответ исполнил песню "Константа". Влюбленные посвятили эти песни друг другу.

Настя Каменских: мечты

В многочисленных интервью украинская звезда не раз признавалась, что мечтает получить главную музыкальную премию "Грэмми". По словам Насти, она поставила себе высокую планку и сдаваться не собирается.

Также она говорила о том, что уже давно мечтает о детках. А после съемок клипа "Это моя ночь" она захотела их с новой силой. Отметим, что в клипе снимались маленькие детки.

Отметим, полный выпуск шоу "Голос страны" вы можете посмотреть на 1+1 video.

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Автор: Диана Могилевич