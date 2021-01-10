Каменских предстала в новом образе / instagram.com/kamenskux
Украинская певица Настя Каменских и рэпер Потап отправились в отпуск к морю.
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Они часто делятся в Instagram фотографиями и видео с отдыха. В этот раз Настя выложила сториз, в которой показывает, как выложила Потапу из фруктов неприличную фигурку.
Рэпер уточнил, сколько Настя еще может ему намекать. Отметить, что фигурка была сделана в виде мужского пениса.
"Настя, сколько ты еще можешь мне намекать?", - спросил Потап.
Настя же просто ответила, что эти фрукты очень вкусные.
Каменских выложила из фруктов пенис / instagram.com/kamenskux
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