Настя выложила из фруктов фигурку мужского пениса.

Украинская певица Настя Каменских и рэпер Потап отправились в отпуск к морю.

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Они часто делятся в Instagram фотографиями и видео с отдыха. В этот раз Настя выложила сториз, в которой показывает, как выложила Потапу из фруктов неприличную фигурку.

Рэпер уточнил, сколько Настя еще может ему намекать. Отметить, что фигурка была сделана в виде мужского пениса.

"Настя, сколько ты еще можешь мне намекать?", - спросил Потап.

Настя же просто ответила, что эти фрукты очень вкусные.

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Автор: Диана Могилевич